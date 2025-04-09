Розвідка оприлюднила дані росіян, причетних до "перевиховання" українських дітей

Йдеться про директора клубу "Фенікс" та гумориста, які супроводжували та навчали дітей.

Головне управління розвіжки МО України оприлюднило дані росіян, які причетні до "перевиховання" українських дітей.

"Держава-агресор продовжує здійснювати культурний геноцид, перетворивши його на складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, рф незаконно вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій. Їх утримують, «перевиховують, піддають ідеологічній обробці та мілітаризації", – йдеться у повідомленні ГУР.

На порталі War&Sanctions опублікували дані щодо російського військово-патріотичного клубу "Фенікс", на базі якого в грудні минулого року проходила "військово-патріотична програма" для дітей з тимчасово окупованої Макіївки.

Організаторами цього заходу були директор клубу Дмітрій Ліповській і російський "гуморист" Дмітрій Хрустальов. Під час програми вони супроводжували дітей на танковий полігон, навчали їх стріляти й "віддавати честь".

Крім цього, ГУР публікує нові дані щодо:

одинадцяти суден, причетних до вивезення вкраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій;

двадцяти чотирьох танкерів “тіньового флоту” Росії, які беруть участь у фінансуванні війни;

трьох російських підприємств, що виробляють безпілотники для армії рф та локалізують виробництво їхніх комплектуючих на території Росії;

Наталії Ніколаєнко, директорки музею "Молодая гвардія", який реалізує федеральні проєкти, спрямовані на легітимізацію окупації українських земель.