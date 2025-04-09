За повномасштабну війну угруповання Росії в Україні зросло в 5 разів. Щомісяця вона набирає по 8-9 тисяч

Станом на зараз ворожі сили в Україні становлять близько 623 000.

Від початку повномасштабної війни Росія вп'ятеро збільшила своє угруповання. Щомісяця вона збільшує армію на 8000-9 000 осіб. За рік це – 120-130 тисяч, розповів головком Олександр Сирський в інтерв'ю lb.ua.

Станом на 1 січня російське угруповання, що брало участь у бойових діях в Україні, становило 603 000 осіб. А станом на початок квітня їх було вже 623 000.

"Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20-40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисяч доларів. Тобто вони людей закидають грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити цього не можемо", – сказав він.

Мобілізаційний ресурс ворога підготовлених осіб, тобто тих, хто проходив військову службу і підготовку, становить близько 5 млн осіб. Загальний же мобілізаційний ресурс – 20 млн.

"І що ми можемо в цих умовах зробити? Звичайно, мобілізація і переведення", – вважає головком.