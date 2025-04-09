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На Хмельниччині агенти РФ готували теракти проти восьми місцевих депутатів

СБУ попередила злочини і затримала підозрюваних.

На Хмельниччині агенти РФ готували теракти проти восьми місцевих депутатів
затримані ворожі агенти
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які готували вибухівку для здійснення терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині.

Як повідомили у СБУ, зловмисники виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.

У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.

Однією з виконавців замовлення РФ виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші на дозу у телеграм-каналах. Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй "тестове" завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на потрібні об’єкти. Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири.

Переписка агентів із &quot;замовниками&quot;
Фото: СБУ
Переписка агентів із "замовниками"

У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ. 

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). 

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Раніше на Хмельниччині затримали ворожого агента, який шпигував за аеродромами і готував теракти біля ТЦК.
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