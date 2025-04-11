ЗМІ: Ізраїль звільнив з полону 10 палестинців, затриманих у Смузі Гази

Ізраїль звільнив десятьох палестинців, яких військові ЦАХАЛ затримали у Смузі Гази. Їх повернули додому.

Про це повідомляє Associated Press.

Палестинців транспортували автобусом до лікарні в місті Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази.

Один зі звільнених, Файез Аюб, який пробув у полоні 156 днів, розповів, що в'язнів катували. Його донька сказала, що ізраїльські війська схопили його відразу після того, як його виписали з лікарні Камала Адвана на півночі Гази після переломів тазу та хребта внаслідок авіаудару.

Ізраїльські військові не прокоментували ці звинувачення. Водночас армія та тюремне керівництво запевнили, що дотримуються закону у поводженні з ув’язненими та розслідують усі повідомлення про порушення.

Ізраїль затримав тисячі палестинців з моменту початку військової операції в Газі у відповідь на напад ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Звільнення відбувались і раніше, однак це стало першим поверненням ув’язнених після відновлення бойових дій у березні, коли було зірвано перемир’я з ХАМАСом.

Під час передсвітанкового авіаудару ізраїльської авіації в п'ятницю у південному місті Хан-Юніс загинули 10 членів однієї сім'ї, зокрема семеро дітей.