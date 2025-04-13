У Парижі зірвали презентацію книги російської пропагандистки, екскерівниці телеканалу RT

Росіянка Федорова, яка вдає із себе у книзі жертву європейської цензури, насправді нападає на Францію та Європу, підтримує війну та поширює неправдиву інформацію про Україну.

У Парижі активісти зірвали презентацію книги колишньої керівниці телеканалу RT France Ксенії Федорової на міжнародному книжковому ярмарку в Європі - паризькому Фестивалі книги (Festival du Livre).

Про це повідомляє Укрінформ.

Відео протесту, організованого Французьким комітетом європейської мережі солідарності з Україною, також виклав на своїй сторінці у фейсбуці заступник голови Союзу українців Франції Володимир Когутяк.



Люди з українськими прапорами взяли в облогу стенд видавництва "Fayard", де мала відбуватися презентація. Вони увімкнули сигнал повітряної тривоги в залі та виклали м’які іграшки, забризкані червоною фарбою.

Раніше учасники акції оприлюднили листа, в якому пояснили, що росіянка Федорова, яка вдає із себе у книзі жертву європейської цензури, насправді нападає на Францію та Європу, підтримує війну та поширює неправдиву інформацію про війну в Україні.

Відео також розмістило на своїй сторінці посольство України у Франції, подякувавши свідомим громадянам та активістам.

На сайті видавництва Fayard зазначається, що авторка книги "Заборонено. Свобода вираження поглядів за певних умов" російська журналістка Ксенія Федорова заснувала канал RT France, керівницею якого була з 2017 по 2023 роки. В описі зазначається, що книга "розкриває замовчувану правду та описує маневри, які призвели до викорінення дисидентського голосу в новинах".

"Дисидентським голосом" названо мовлення російського каналу, який офіційно був визнаний пропагандистським та заборонений на території всієї Європи.

Як повідомлялося, у 2023 році французький господарський суд ухвалив рішення про ліквідацію RT France і визнав підтримуваний кремлем телеканал банкрутом.