Іран та США завершили перший раунд переговорів щодо ядерної угоди. Переговори продовжать наступного тижня

Іран і Сполучені Штати погодилися провести наступний раунд переговорів наступного тижня після попередніх переговорів у столиці Оману Маскаті, передає державне іранське новинне агентство IRNA.
Головні учасники переговорів з Ірану та США обмінялися думками своїх урядів щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій з Ірану.
Переговори проходили за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаіді.
Сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня, однак не зазначили точної дати.
МЗС Ірану повідомило, що після більш ніж двох годин непрямих переговорів провідні учасники переговорів Ірану та США, міністр закордонних справ Аббас Аракчі та Стів Віткофф відповідно, зустрілися, коли вони залишали місце проведення переговорів, і поспілкувалися кілька хвилин у присутності Аль Бусаїді.
- Раніше Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило нові санкції проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. До санкційного списку потрапили організації, які причетні до закупівлі і виробництва важливих технологій для іранської ядерної програми.
- За словами державного секретаря США Марко Рубіо, у Вашингтоні сподіваються, що оманська зустріч зрештою призведе до миру на Близькому Сході. Держсекретар наголосив на ключовій позиції США: Іран ніколи не може мати ядерну зброю.
- Цього тижня президент України Володимир Зеленський зазначив, що США перекинули в Ізраїль свої Patriot, є ознаки планування військових дій проти Ірану.