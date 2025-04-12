Іран та США завершили перший раунд переговорів щодо ядерної угоди. Переговори продовжать наступного тижня

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що перший раунд переговорів у столиці Оману пройшов у «конструктивній атмосфері та на основі взаємної поваги».

Іран і Сполучені Штати погодилися провести наступний раунд переговорів наступного тижня після попередніх переговорів у столиці Оману Маскаті, передає державне іранське новинне агентство IRNA.

Головні учасники переговорів з Ірану та США обмінялися думками своїх урядів щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій з Ірану.

Переговори проходили за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаіді.

Сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня, однак не зазначили точної дати.

МЗС Ірану повідомило, що після більш ніж двох годин непрямих переговорів провідні учасники переговорів Ірану та США, міністр закордонних справ Аббас Аракчі та Стів Віткофф відповідно, зустрілися, коли вони залишали місце проведення переговорів, і поспілкувалися кілька хвилин у присутності Аль Бусаїді.