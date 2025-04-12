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Верховний суд США формує обережну позицію щодо міграційної політики адміністрації Трампа

Йдеться, зокрема, про справу венесуельця, якого помилково відправили до тюрми терористів у Сальвадорі.

Верховний суд США формує обережну позицію щодо міграційної політики адміністрації Трампа
Верховний суд США
Фото: ЕРА/UPG

Верховний суд США поступово формує свою позицію щодо незаконних дій адміністрації Дональда Трампа у питанні депортації мігрантів, пише Bloomberg.

Феміда демонструє прихильність до верховенства права, водночас уникаючи прямої конфронтації з виконавчою владою.

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Зокрема, у рішенні, ухваленому одноголосно (9 голосів «за»), суд підтвердив постанову федерального окружного суду, яка зобов’язує адміністрацію Трампа «сприяти» поверненню венесуельця Кілмара Армандо Абрего Гарсії, якого помилково депортували до Сальвадору. При цьому Верховний суд закликав суд нижчої інстанції враховувати повагу до повноважень виконавчої влади у сфері зовнішньої політики.

Справу Абрего Гарсії розглядають окремо від ситуації з 260 іншими венесуельцями, яких депортували разом із ним за підозрою в приналежності до злочинного угруповання Tren De Aragua. Як зазначається, всі ці депортації викликають юридичні сумніви. Окружний суддя свого часу наказав зупинити депортаційні рейси, але адміністрація Трампа продовжила їх, пославшись на те, що рішення суду надійшло запізно.

На відміну від інших, Абрего Гарсія мав чинне рішення імміграційного суду від 2019 року, яке забороняло його депортацію до Сальвадору через ризик переслідування. Адміністрація США визнала депортацію помилкою, пояснивши її «адміністративною похибкою».

Попри це, за словами суддів, уряд досі не вжив заходів для повернення Абрего Гарсії зі сальвадорської в’язниці. Одна із суддів ВС в окремій думці від імені трьох ліберальних суддів заявила, що аргументи адміністрації Трампа є «відверто хибними» і можуть створити прецедент, за якого уряд зможе депортувати будь-кого, включно з громадянами США, без правових наслідків.

  • Після свого повернення в Білий дім президент Дональд Трамп зосередився на прискоренні вивезення нелегальних мігрантів, обіцяючи “масову депортацію”.
  • Сальвадор запропонував прийняти “небезпечних злочинців”, які утримуються в американських в'язницях, зокрема, громадян США та законних резидентів, а пізніше стало відомо, що Штати заплатять Сальвадору 6 мільйонів доларів за ув'язнення на один рік близько 300 ймовірних членів венесуельської банди.
  • Згодом США депортували понад 200 можливих членів венесуельської банди в Сальвадор, застосувавши закон військового часу, що рідко використовується. 
  • Нещодавно стало відомо, що близько 90% мігрантів, яких депортували у Сальвадор зі США минулого місяця, не мали судимостей. Їх звинувачували у причетності до банди, що скоювала вбивства, зґвалтування і викрадення людей.
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