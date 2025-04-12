Верховний суд США формує обережну позицію щодо міграційної політики адміністрації Трампа

Йдеться, зокрема, про справу венесуельця, якого помилково відправили до тюрми терористів у Сальвадорі.

Верховний суд США поступово формує свою позицію щодо незаконних дій адміністрації Дональда Трампа у питанні депортації мігрантів, пише Bloomberg.

Феміда демонструє прихильність до верховенства права, водночас уникаючи прямої конфронтації з виконавчою владою.

Зокрема, у рішенні, ухваленому одноголосно (9 голосів «за»), суд підтвердив постанову федерального окружного суду, яка зобов’язує адміністрацію Трампа «сприяти» поверненню венесуельця Кілмара Армандо Абрего Гарсії, якого помилково депортували до Сальвадору. При цьому Верховний суд закликав суд нижчої інстанції враховувати повагу до повноважень виконавчої влади у сфері зовнішньої політики.

Справу Абрего Гарсії розглядають окремо від ситуації з 260 іншими венесуельцями, яких депортували разом із ним за підозрою в приналежності до злочинного угруповання Tren De Aragua. Як зазначається, всі ці депортації викликають юридичні сумніви. Окружний суддя свого часу наказав зупинити депортаційні рейси, але адміністрація Трампа продовжила їх, пославшись на те, що рішення суду надійшло запізно.

На відміну від інших, Абрего Гарсія мав чинне рішення імміграційного суду від 2019 року, яке забороняло його депортацію до Сальвадору через ризик переслідування. Адміністрація США визнала депортацію помилкою, пояснивши її «адміністративною похибкою».

Попри це, за словами суддів, уряд досі не вжив заходів для повернення Абрего Гарсії зі сальвадорської в’язниці. Одна із суддів ВС в окремій думці від імені трьох ліберальних суддів заявила, що аргументи адміністрації Трампа є «відверто хибними» і можуть створити прецедент, за якого уряд зможе депортувати будь-кого, включно з громадянами США, без правових наслідків.