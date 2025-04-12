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Трамп заявив про можливі винятки з тарифів США

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що 10% ‒ це нижня межа, не надавши інших деталей.

Трамп заявив про можливі винятки з тарифів США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливі винятки зі свого тарифного режиму, які він міг би запропонувати деяким країнам, наголосивши, що 10% – це базовий рівень, пише Politico.

“Може бути пара винятків з очевидних причин, але я б сказав, що 10% ‒ це нижня межа”, ‒ сказав Трамп журналістам на борту Air Force One на шляху до Флориди. 

Які саме “очевидні причини” ‒ він не уточнив.

Коментарі Трампа пролунали після того, як його торговельна політика змусила фондові ринки коливатися останніми днями. Президент ввів вищі тарифи для десятків країн, відклавши їх потім на 90 днів.

Заявивши, що США перебувають у “відмінній формі”, Трамп наголосив на успіхі своєї торгової політики, пояснивши, що він знизив тарифи до 10%, оскільки “хотів бути справедливим щодо інших людей, інших країн”.

Коли Трампа запитали про торгову війну з Китаєм, він назвав голову КНР Сі Цзиньпіна “дуже добрим лідером, дуже розумним лідером”, додавши, що “щось позитивне станеться”.

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Пекін підвищив мита на всі товари США до 125%, повторивши крок Білого дому, який збільшив мита на китайський імпорт до того ж рівня, на додаток до існуючого збору у розмірі 20%.

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