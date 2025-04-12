Головне за ніч та ранок суботи, 12 квітня: атака "шахедів" на Київ, Харків та Дніпропетровщину, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, рекордний курс євро, новий раунд перемовин щодо угоди про надра, суперечливі заяви Келлога.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 боєзіткнень, найбільше на Покровському (40) і Лиманському (25) напрямках.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку російських загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, дві РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1240 російських солдатів, 11 ворожих танків та майже пів сотні артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 931 450 російських окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки нічної російської атаки на столицю із застосуванням ударних безпілотників.

Станом на 8:55, за інформацією мера Києва, кількість постраждалих унаслідок атаки по Києву, збільшилася до трьох людей. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці.

У Харкові, за повідомленням мера Ігоря Терехова, росіяни завдали трьох ударів БПЛА, два з яких у Немишлянському районі. Від прильотів постраждала одна людина, її стан оцінюється як легкий.

У Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку пошкоджені споруди та два автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований.

У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

Над Дніпропетровщиною уночі 12 квітня Сили ППО збили 17 ворожих безпілотників.

Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок.

Загалом уночі Сили ППО збили 56 ворожих БпЛА, 24 дрони-імітатори не досягли цілей.

Від ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Національний банк України на понеділок, 14 квітня, встановив курс євро на рівні 46 гривень 91 копійки - таким чином, єдина валюта ЄС оновить рекордний максимум.

Як пише "Економічна правда", євро додасть одразу понад 1 гривню вартості і перевершить курс 20 вересня 2024 року, який досі залишався точкою найбільшої відносної девальвації української валюти. Тоді за 1 євро потрібно було викласти 46 гривень 23 копійки.

Натомість долар на тлі торговельних воєн адміністрації Дональда Трампа продовжує падіння, що відображається й на гривневому курсі. У понеділок він становитиме 41,3879 грн за 1 одиницю американської валюти, що на понад копійку менше, ніж у п'ятницю.

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела серед українських та американських чиновників повідомила про те, що новий раунд перемовин про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин минув у "ворожій атмосфері".

Напруження було пов'язане з тим, що запропонований Вашингтоном варіант документа містить перелік жорстких умов щодо взяття США під контроль української видобувної галузі, натомість в ньому нічого немає про гарантії безпеки, які Київ прагне отримати від адміністрації Дональда Трампа.

Один з пунктів "максималістського" проєкту угоди передбачає, що Штати отримають у своє розпорядження газотранспортну систему, якою блакитне паливо російського "Газпрому" раніше постачалося транзитом через Україну до Європи.

Журналісти Reuters дійшли висновку, що прогрес у перемовинах виглядає "малоймовірним".

Радник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, який опікується питаннями Росії та України, заявив про ймовірний розділ нашої держави за аналогією з Берліном після Другої світової війни.

Як сказав генерал в інтерв'ю The Times, згідно з умовами майбутньої мирної угоди, територія України може бути поділена, причому британські та французькі війська "візьмуть під контроль зони на заході країни в рамках сил заспокоєння", а росіяни утримуватимуть окупований схід. Між Щоправда, пізніше через власні соцмережі Келлог заявив, що ЗМІ неправильно інтерпретували його слова, зміст яких полягав у "зонах відповідальності союзних сил". Радник стверджує, що не мав на увазі буквально поділ України.

Що це було насправді – побачимо згодом.

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