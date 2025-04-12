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Іран каже про можливе “початкове взаєморозуміння” в переговорах зі США

Обидві сторони також можуть узгодити графік майбутніх переговорів, якщо американські переговорники виявлять “достатню волю", заявив очільник МЗС Ірану.

Іран каже про можливе “початкове взаєморозуміння” в переговорах зі США
Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що перший раунд переговорів із США щодо ядерної програми Тегерана може призвести до "початкового розуміння".

Про це пише Bloomberg.

Виступаючи напередодні переговорів в Омані в суботу, Аббас Арагчі сказав: “Якщо інша сторона вступила в переговори з таким самим підходом, тоді, дасть Боже, буде шанс для початкового розуміння, яке може привести до шляху переговорів”.

Він сказав, що обидві сторони також можуть узгодити графік майбутніх переговорів, якщо американські переговорники виявлять “достатню волю”, додавши, що Іран прагне “чесної та почесної угоди з позиції рівності”.

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Іран заявив, що їхні дискусії з делегацією США на чолі з представником президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом будуть непрямими та проводитимуться через міністра закордонних справ Оману.

  • Раніше Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило нові санкції проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. До санкційного списку потрапили організації, які причетні до закупівлі і виробництва важливих технологій для іранської ядерної програми.
  • За словами державного секретаря США Марко Рубіо, у Вашингтоні сподіваються, що оманська зустріч зрештою призведе до миру на Близькому Сході. Держсекретар наголосив на ключовій позиції США: Іран ніколи не може мати ядерну зброю.
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