Трамп замінив офіційний портрет Обами своїм власним

Нова картина, що висить у фойє Державного поверху Білого дому, показує момент, коли Трамп пережив замах торік у липні.

Президент США Дональд Трамп замінив офіційний портрет колишнього президента США Барака Обами на картину, де зображено як республіканець пережив замах, пише DW.

Нова картина, що висить у фойє Державного поверху Білого дому, показує момент, коли закривавлений Трамп махнув стиснутим кулаком у повітря після того, як у нього стріляли під час передвиборчого мітингу в липні 2024 року.

Білий дім оголосив про несподівані зміни у відеодописі на X разом зі словами: “Деякі нові твори мистецтва в Білому домі”.Портрет Обами, який був президентом з 2009 по 2017 роки, перевісили на протилежному боці фойє.

Кілька інформаційних агентств назвали “незвичайним” заміну портрета попереднього президента на портрет чинного президента.

Більшість президентів чекають, поки вони покинуть посаду, перш ніж повісити свій портрет в історичній 200-річній будівлі.Трамп також брав участь у створенні картин за межами Білого дому.

Минулого місяця картину Трампа, яка разом з іншими президентськими портретами висіла в Капітолії штату Колорадо, зняли після того, як президент поскаржився, що його образ був “навмисно спотворений”.

Трамп розпочав свою політичну кар’єру, висунувши расистську та фальшиву теорію змови про те, що Обама народився за межами США і тому не має права балотуватися на пост президента.

Він також звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонних ліній під час підготовки до виборів 2016 року. Трамп так і не надав жодних доказів звинувачень, які спростували у ФБР.