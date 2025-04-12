Введення європейського контингенту в Україну можливе після припинення вогню, — міноборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що введення майбутнього європейського контингенту в Україну можливе тільки після досягнення режиму припинення вогню.

"Ідея полягає в тому, щоб місія могла розпочатися після припинення вогню або після мирної угоди", – каже Брекельманс.

Очільник Міноборони Нідерландів додає, що наразі країни-учасниці обговорюють різні сценарії запуску такої місії. Водночас він наголосив, що деталі ще не узгоджені, і остаточне рішення буде ухвалене з урахуванням розвитку ситуації.

"Ми не знаємо, як пройдуть переговори: чи буде спочатку припинення вогню, а потім мирна угода, чи вони будуть одночасно. Це все невідомо. Ми маємо думати про різні сценарії", – додає міністр.

За його словами, ці моменти планують "чітко узгодити" за найближчі тижні.

Брекельманс додав, що триває інтенсивна підготовча робота. "Терміновість пов’язана з тим, що ніхто не знає, як підуть мирні переговори: вони можуть тривати довго, а можуть раптово принести прорив. І тоді ми повинні бути готові, щоб Європа відіграла свою роль", – сказав міністр.