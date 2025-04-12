Рютте: РФ може розмістити ядерну зброю у космосі

Генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag заявив, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі, пише "Європейська правда".

НАТО побоюється, що Росія може також вести війни в космосі в майбутньому з використанням ядерної зброї проти супутників.

"Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", – заявив генеральний секретар НАТО

Генсек НАТО додає, що можливості РФ у космосі застарілі, "тому розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння".

Такі дії Кремля можуть бути порушенням Договору про космос 1967 року. Угода була ініційована Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Відтоді вона стала частиною міжнародного права.

Союзники по НАТО адаптуються до нових викликів у космосі. Вони обмінюються розвідданими, створюють національні космічні командування і розробляють менші, маневреніші і краще захищені супутники. Космос дуже важливий для стримування і оборони НАТО, каже Рютте.

"Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", – додає генсек.

Очільник НАТО заявив також про посилення супутникового спостереження за Арктикою: "Ми бачимо, як Китай і Росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв'язок".