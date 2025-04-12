У Польщі вчора відбулися перші теледебати кандидатів у президенти, в яких взяли участь загалом 8 із 13 офіційних кандидатів, пише Укрінформ.
Дебати відбулися у місті Конське в атмосфері часткового хаосу, оскільки штаби кандидатів так і не змогли домовитися щодо формату дискусії.
Спочатку планувалося, що це буде дискусія лише між двома головними претендентами на президентську посаду: мером Варшави Рафалом Тшасковським і головою Інституту нацпам’яті (IPN) Каролем Навроцьким. Штаби кандидатів домовилися щодо місця і часу, але не дійшли згоди щодо формули, зокрема у контексті участі опозиційних телеканалів Republika, wPolsce24 у трансляції заходу. Водночас інші кандидати почали заявляти, що цей формат дискусії є нечесним і повідомили, що, попри відсутність запрошення, самі приїдуть до цього міста, аби взяти участь у дискусії.
Оскільки штаби Тшасковського і Навроцького врешті решт не домовилися щодо формули дискусії, то Навроцький організував інші дебати у центрі міста, до яких долучилися кілька кандидатів, але туди не прийшов Тшасковський.
Натомість увечері у спеціально підготовленій студії відбулися ще одні дебати, але вже за участі мера Варшави й інших кандидатів.
Учасники теледебатів зосередилися на питаннях міграції, економіки, охорони здоров’я, кліматичної політики, зовнішньої політики. Питання безпеки кандидати розглядали під кутом посилення східного флангу НАТО і реалізації проєкту “Щит Схід”. Під час цих теледебатів кандидати практично не торкалися питання війни в Україні.
- Перший тур президентських виборів відбудеться у Польщі 18 травня, ймовірний другий тур ‒ 1 червня.
- Раніше Державна виборча комісія Польщі зареєструвала рекордну кількість кандидатів у президенти в історії країни – 17, однак зараз триває перевірка підписів, поданих за кандидатів під час реєстрації.
- Згідно з останніми даними соцопитувань, найбільше шансів на президентство має кандидат від правлячої Громадянської коаліції, чинний мер Варшави Рафал Тшасковський. Його суперниками у другому турі можуть стати кандидат за підтримки опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) Кароль Навроцький або кандидат від націоналістичної “Конфедерації” Славомир Ментцен.