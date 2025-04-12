Дебати відбулися у місті Конське в атмосфері часткового хаосу, оскільки штаби кандидатів так і не змогли домовитися щодо формату дискусії.

У Польщі вчора відбулися перші теледебати кандидатів у президенти, в яких взяли участь загалом 8 із 13 офіційних кандидатів, пише Укрінформ.

Дебати відбулися у місті Конське в атмосфері часткового хаосу, оскільки штаби кандидатів так і не змогли домовитися щодо формату дискусії.

Спочатку планувалося, що це буде дискусія лише між двома головними претендентами на президентську посаду: мером Варшави Рафалом Тшасковським і головою Інституту нацпам’яті (IPN) Каролем Навроцьким. Штаби кандидатів домовилися щодо місця і часу, але не дійшли згоди щодо формули, зокрема у контексті участі опозиційних телеканалів Republika, wPolsce24 у трансляції заходу. Водночас інші кандидати почали заявляти, що цей формат дискусії є нечесним і повідомили, що, попри відсутність запрошення, самі приїдуть до цього міста, аби взяти участь у дискусії.

Оскільки штаби Тшасковського і Навроцького врешті решт не домовилися щодо формули дискусії, то Навроцький організував інші дебати у центрі міста, до яких долучилися кілька кандидатів, але туди не прийшов Тшасковський.

Натомість увечері у спеціально підготовленій студії відбулися ще одні дебати, але вже за участі мера Варшави й інших кандидатів.

Учасники теледебатів зосередилися на питаннях міграції, економіки, охорони здоров’я, кліматичної політики, зовнішньої політики. Питання безпеки кандидати розглядали під кутом посилення східного флангу НАТО і реалізації проєкту “Щит Схід”. Під час цих теледебатів кандидати практично не торкалися питання війни в Україні.

Фото: PAP/Piotr Polak Кароль Навроцький

Фото: PAP/Adam Kumorowicz Рафал Тшасковський