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США попри заборону суду депортували 200 членів венесуельської банди до Сальвадору

Депортації відбулися, незважаючи на ухвалу федерального судді, що тимчасово забороняє висилку.

США попри заборону суду депортували 200 членів венесуельської банди до Сальвадору
Фото: Secretaria de Prensa de la Presidencia

США депортували понад 200 можливих членів венесуельської банди в Сальвадор, застосувавши закон військового часу, що рідко використовується, пише DW.

Депортації відбулися, незважаючи на ухвалу федерального судді, що тимчасово забороняє висилку.

“Сьогодні до нашої країни прибули перші 238 членів венесуельської злочинної організації Tren de Aragua”, ‒ написав президент Сальвадора Наїб Букеле на соцплатформі X.

Букеле повідомив, що США також вислали 23 членів сальвадорської банди MS-13.

Його допис включав відео, на якому кілька людей у наручниках переходять з літака в конвой, що ретельно охороняється.

Держсекретар США Марко Рубіо також підтвердив факт депортації. "Сотні жорстоких злочинців були вислані з нашої країни. Я хочу висловити щиру вдячність президенту Сальвадору Наїбу Букеле за ключову роль у цій передачі”, ‒ заявив Рубіо.

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У п'ятницю президент США Дональд Трамп підписав указ, який застосовує Закон про ворогів-іноземців воєнного часу 1798 року, щоб обійти звичайні імміграційні процедури та швидко вислати мігрантів. Наказ поширювався на всіх венесуельських членів Tren de Aragua, яким виповнилося 14 років і які не є громадянам США чи законними постійними мешканцями.

Повноваження воєнного часу застосовувалися лише тричі – під час війни 1812 року та Першої та Другої світових воєн.

Пізно ввечері у суботу окружний суддя США Джеймс Е. Боасберг припинив застосування закону на 14 днів. Але на той час венесуельці, як повідомляється, вже летіли до Сальвадора.

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