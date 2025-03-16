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Сибіга відвідає Індію і візьме участь у геополітичному форумі Raisina Dialogue

Також міністр відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей.

Сибіга відвідає Індію і візьме участь у геополітичному форумі Raisina Dialogue
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Роман Хімей/ МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга з 17 по 19 березня здійснить робочий візит до Індії, де у Нью-Делі заплановані його двосторонні переговори з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром, іншими індійськими високопосадовцями. Також він візьме участь у геополітичному форумі Raisina Dialogue.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Основною метою візиту стане участь міністра в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue. На полях конференції передбачені двосторонні зустрічі Андрія Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки", - йдеться у повідомленні. 

Також міністр відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей для розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією та візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму.

"Ключовими темами переговорів стануть просування до справедливого миру в Україні та роль Індії в цьому процесі, розвиток двосторонньої українсько-індійської співпраці, зміцнення звʼязків України з державами Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, в фокусі зустрічей будуть розширення дипломатичної присутності України в регіоні Південної Азії, розширення торгівлі та вихід українських експортерів на додаткові азійські ринки", - додають в МЗС.

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