Сибіга відвідає Індію і візьме участь у геополітичному форумі Raisina Dialogue

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга з 17 по 19 березня здійснить робочий візит до Індії, де у Нью-Делі заплановані його двосторонні переговори з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром, іншими індійськими високопосадовцями. Також він візьме участь у геополітичному форумі Raisina Dialogue.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Основною метою візиту стане участь міністра в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue. На полях конференції передбачені двосторонні зустрічі Андрія Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки", - йдеться у повідомленні.

Також міністр відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей для розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією та візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму.

"Ключовими темами переговорів стануть просування до справедливого миру в Україні та роль Індії в цьому процесі, розвиток двосторонньої українсько-індійської співпраці, зміцнення звʼязків України з державами Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, в фокусі зустрічей будуть розширення дипломатичної присутності України в регіоні Південної Азії, розширення торгівлі та вихід українських експортерів на додаткові азійські ринки", - додають в МЗС.