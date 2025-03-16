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Росія тягне час і не хоче припинення вогню або миру, — Стубб

Президент Фінляндії зробив заяву після зустрічі "коаліції охочих" на підтримку України.

Росія тягне час і не хоче припинення вогню або миру, — Стубб
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі "коаліції охочих", яку організовала Велика Британія на підтримку України, заявив, що Росія тягне час і насправді не хоче припинення вогню або миру.

Про це повідомляє Yle із посиланням на інформагенцію STT.

Стубб зазначив, що метою російського диктатора Владіміра Путіна залишається знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. За словами глави держави, на переговорах "коаліції охочих", у яких він брав участь дистанційно, було зроблено крок уперед. 

Стубб запевнив, що зараз формується коаліція однодумців, до якої увійдуть близько 30 країн.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку відеоконференції зі світовими лідерами, учасниками "коаліції охочих", закликав продовжувати чинити тиск на Володимира Путіна та вимагати беззастережного припинення вогню.

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