Росія тягне час і не хоче припинення вогню або миру, — Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі "коаліції охочих", яку організовала Велика Британія на підтримку України, заявив, що Росія тягне час і насправді не хоче припинення вогню або миру.
Про це повідомляє Yle із посиланням на інформагенцію STT.
Стубб зазначив, що метою російського диктатора Владіміра Путіна залишається знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. За словами глави держави, на переговорах "коаліції охочих", у яких він брав участь дистанційно, було зроблено крок уперед.
Стубб запевнив, що зараз формується коаліція однодумців, до якої увійдуть близько 30 країн.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку відеоконференції зі світовими лідерами, учасниками "коаліції охочих", закликав продовжувати чинити тиск на Володимира Путіна та вимагати беззастережного припинення вогню.