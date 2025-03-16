Росія тягне час і не хоче припинення вогню або миру, — Стубб

Президент Фінляндії зробив заяву після зустрічі "коаліції охочих" на підтримку України.

Президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі "коаліції охочих", яку організовала Велика Британія на підтримку України, заявив, що Росія тягне час і насправді не хоче припинення вогню або миру.

Про це повідомляє Yle із посиланням на інформагенцію STT.

Стубб зазначив, що метою російського диктатора Владіміра Путіна залишається знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. За словами глави держави, на переговорах "коаліції охочих", у яких він брав участь дистанційно, було зроблено крок уперед.

Стубб запевнив, що зараз формується коаліція однодумців, до якої увійдуть близько 30 країн.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку відеоконференції зі світовими лідерами, учасниками "коаліції охочих", закликав продовжувати чинити тиск на Володимира Путіна та вимагати беззастережного припинення вогню.