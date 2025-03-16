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Ворог атакував з БпЛА Золоту Балку на Херсонщині

Загинула жінка, поранень зазнав чоловік.

Ворог атакував з БпЛА Золоту Балку на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У неділю, 16 березня, російські дрони атакували Золоту Балку в Херсонській області. Унаслідок обстрілу є жертви. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Близько 10-ї години ранку окупанти атакували з БпЛА жителів Золотої Балки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона важкі поранення дістала 67-річна жінка. На жаль, вона померла дорогою до лікарні", — повідомляє Прокудін. 

За меддопомогою звернувся 70-річний чоловік загиблої. В нього — вибухова травма та поранення ніг. Потерпілий під наглядом медиків.

  • Російська армія завдала авіаудару по Новоолександрівці Херсонської області. Постраждала 84-річна жінка.
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