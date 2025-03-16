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Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині загорівся житловий будинок

Рятувальники ліквідували пожежу. 

Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині загорівся житловий будинок
обстріли Костянтинівки
Фото: ДСНС України

Учора російські війська завдали удару по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілу загорівся будинок.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вчора окупанти завдали удару по житловому сектору Костянтинівки. Внаслідок обстрілу виникло загоряння двоповерхового житлового будинку", — зазначають рятувальники.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу покрівлі та перекриття будинку на площі 200 кв. м.

Як повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

У Багатирі Великоновосілківської громади поранено 3 людини.

У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Білицькому Добропільської громади поранено людину. У Гродівській громаді пошкоджено гараж у Малинівці і господарчу споруду в Новоекономічному.

У Лимані пошкоджені 9 будинків і господарча споруда. У Костянтинівці пошкоджено будинок, в Іванопіллі — 4 адмінбудівлі.

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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