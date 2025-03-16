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Ворожі БпЛА атакували житловий сектор в Ізюмі на Харківщині, серед постраждалих діти

Через російський обстріл постраждали троє людей, одна людина загинула.

Ворожі БпЛА атакували житловий сектор в Ізюмі на Харківщині, серед постраждалих діти
наслідки обстрілу Ізюму на Харківщині
Фото: ДСНС Харківської області

Учора ввечері російські окупанти атакували місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА. Постраждали троє людей, серед них діти. Одна людина загинула.

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов і ДСНС Харківщини.

"Зафіксовано 3 влучання у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 кв.м, також суха трава площею 1 га", — ідеться у повідомленні ДСНС.

Постраждали 3 людей, з них 2 підлітків. Одна людина загинула.

"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу", — каже Синєгубов.

Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

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