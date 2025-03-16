Ворожі БпЛА атакували житловий сектор в Ізюмі на Харківщині, серед постраждалих діти

Учора ввечері російські окупанти атакували місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА. Постраждали троє людей, серед них діти. Одна людина загинула.
Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов і ДСНС Харківщини.
"Зафіксовано 3 влучання у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 кв.м, також суха трава площею 1 га", — ідеться у повідомленні ДСНС.
Постраждали 3 людей, з них 2 підлітків. Одна людина загинула.
"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу", — каже Синєгубов.
Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.