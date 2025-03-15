ЦПД: росіяни накопичують сили для удару по Сумщині

Росіяни готуються до активніших дій в прикордонні Сумської області і накопичують сили для удару по регіону.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.
Водночас він закликав не плутати це з наступом на Суми.
“Ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів”, ‒ сказав Коваленко.
“Важливо, що ці речі путін здійснює, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США”, ‒ додав очільник ЦПД.
- Раніше президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, заявив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України, що свідчить про бажання завдати удару по Сумській області. Президент підкреслив, що "ми це розуміємо й будемо протидіяти".