ЦПД: росіяни накопичують сили для удару по Сумщині

Водночас очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав не плутати це з наступом на Суми.

Росіяни готуються до активніших дій в прикордонні Сумської області і накопичують сили для удару по регіону.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

Водночас він закликав не плутати це з наступом на Суми.

“Ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів”, ‒ сказав Коваленко.

“Важливо, що ці речі путін здійснює, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США”, ‒ додав очільник ЦПД.