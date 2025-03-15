Прикордонники врятували у Закарпатській області ухилянта зі Сумщини, який два дні блукав горами, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

Зрештою він мусив сам викликати допомогу. Прикордонники спільно з рятувальниками знайшли чоловіка саме вчасно – він був виснаженим та потребував невідкладної допомоги.

Порушника доставили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження.

“Вкотре застерігаємо: гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період. Порушення закону може коштувати вам життя!”, ‒ наголосили прикордонники.