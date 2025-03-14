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​Суд відправив за ґрати російського агента, який шпигував на Закарпатті

Жителя Хмельницького затримали 26 лютого 2022 року, коли він намагався втекти за кордон.

​Суд відправив за ґрати російського агента, який шпигував на Закарпатті
СБУ
Фото: СБУ

Суд виніс вирок «законсервованому» агенту російських спецслужб, який діяв у Закарпатській області на початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Зрадник отримав до 13 років позбавлення волі. Також у нього конфіскували все належне йому майно.

За інформацією СБУ, жителя Хмельницького затримали 26 лютого 2022 року, коли він намагався втекти за кордон. Чоловік планував через треті країни дістатися до Росії.

Зловмисника росіяни завербували у 2014 році. Під час частих поїздок до РФ, де мешкає його мати, зрадник отримував завдання від кураторів. Надалі саме через матір агент передавав дані про стратегічно важливі об’єкти Закарпаття: залізничні мости, тунелі, електропідстанції та військові частини.

Щоб не викликати підозр, він фотографував об’єкти з вікна поїзда, викуповуючи всі місця в купе під виглядом туристичних поїздок.

Напередодні вторгнення РФ шпигун почав готувати втечу, придбавши квитки для виїзду за межі України.

Суд визнав його винним у державній зраді, підготовці до диверсії та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Суд віправив на ґрати російського агента, який шпигував на Закарпатті

Суд виніс вирок «законсервованому» агенту російських спецслужб, який діяв у Закарпатській області на початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зрадник отримав до 13 років позбавлення волі. Також у нього конфіскували все належне йому майно.

За інформацією СБУ, жителя Хмельницького затримали 26 лютого 2022 року, коли він намагався втекти за кордон. Чоловік планував через треті країни дістатися до Росії.

Зловмисника росіяни завербували у 2014 році. Під час частих поїздок до РФ, де мешкає його мати, зрадник отримував завдання від кураторів. Надалі саме через матір агент передавав дані про стратегічно важливі об’єкти Закарпаття: залізничні мости, тунелі, електропідстанції та військові частини.

Щоб не викликати підозр, він фотографував об’єкти з вікна поїзда, викуповуючи всі місця в купе під виглядом туристичних поїздок.

Напередодні вторгнення РФ шпигун почав готувати втечу, придбавши квитки для виїзду за межі України.

Суд визнав його винним у державній зраді, підготовці до диверсії та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

  • Напередодні СБУ повдіомила, що п’ятеро зрадників, які воювали на боці росіян, отримали реальні терміни ув’язнення.
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