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Україні вдалося повернути з російської окупації ще чотирьох дітей

Діти зазнали з боку загарбників залякувань та примусової русифікації.

Україні вдалося повернути з російської окупації ще чотирьох дітей
Фото: Дарія Зарівна

В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з російської окупації вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, які залишалися на тимчасово окупованих територіях та зазнали тиску, залякувань і примусової русифікації.

Про це повідомляє радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Серед них – 14-річна дівчина із серцевою хворобою, яку разом із родиною окупанти змушували відмовитися від українського громадянства, погрожуючи батькам відібрати доньку та інших дітей. 

16-річного хлопця примусово поставили на військовий облік, а його однокласників навіть відправляли у військкомати, не дивлячись на юний вік. 

Ще один хлопець 15 років попри небезпеку продовжував навчання онлайн в українській школі, через що його багаторазово допитували ФСБ та погрожували відправити в дитбудинок.

  • Понад 4 тисячі дітей з ТОТ України росіяни вивезли на навчання у школи в Криму.
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