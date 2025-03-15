Полонені розповіли, що у своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ закликало російських військових здаватися у полон.

На Курщині українські десантники взяли в полон 8 російських окупантів.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

“Мобілізовані та контрактники, які шукали пригод – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині. 8 військовослужбовців армії рф взяли десантники з суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів.

«Ці люди обрали життя, а не смерть на полі бою. З військовополоненими, добре поводяться, вони в безпеці та, ймовірно, чекатимуть обміну. Закликаємо всіх військовослужбовців армії рф: здавайтеся в полон», – закликав представник Десантно-штурмових військ ЗСУ.