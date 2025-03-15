На Курщині українські десантники взяли в полон 8 російських окупантів.
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
“Мобілізовані та контрактники, які шукали пригод – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині. 8 військовослужбовців армії рф взяли десантники з суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів.
«Ці люди обрали життя, а не смерть на полі бою. З військовополоненими, добре поводяться, вони в безпеці та, ймовірно, чекатимуть обміну. Закликаємо всіх військовослужбовців армії рф: здавайтеся в полон», – закликав представник Десантно-штурмових військ ЗСУ.