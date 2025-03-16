Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському і Курському напрямках

Розпочалась 1117-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаційних ударів, скинувши 161 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 188 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2735 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Захарівка, Хрипуни, Козача Лопань Харківської області; Іванопілля, Багатир, Сергіївка, Покровськ, Новоукраїнка, Сухий Яр, Новооленівка, Нова Полтавка, Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка, Мирноград, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, пункт управління, засіб ППО та артилерійський засіб окупантів.

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська та у бік Петрівки.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів.

Ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка.

Два ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Оріхово-Василівки.Сімнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка.

Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Новополя та Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське.

Чотири безрезультатних спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.

Минулої доби на Курщині відбулося 19 боєзіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили десять танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 180 БпЛА та 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.