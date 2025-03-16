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Ворожа армія здійснила 70 обстрілів північного прикордоння України. Є поранені

Зафіксовано 302 вибухи.

Ворожа армія здійснила 70 обстрілів північного прикордоння України. Є поранені
Наслідки російської атаки по Сумах 11 березня 2025 року
Фото: Сумська МВА

Впродовж минулої доби армія РФ завдала 70 ударів по північному прикордонню Харківської, Сумської та Чернігівської областей. 

Як інформацією ОК "Північ", попередньо відомов про 4 поранених. Пошкоджено  підприємства, комунальний заклад, багатоквартирні житлові будинки, приватні будинки, автобуси, тролейбуси, пожежний та легкові автомобілі.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. 

Всього протягом минулої доби, нараховано 70 обстрілів (302 вибухи) із різних видів озброєння. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

За минулу добу над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" збито 13 ворожих БпЛА. Із них 11 знищено силами та засобами ОТУ "Сіверськ", решта — силами та засобами повітряного командування та іншими складовими сил оборони.

  • Пізно ввечері 15 березня у Чернігові російський шахед влучив у пʼятиповерхівку. Внаслідок влучання, сталася пожежа багатоповерхівки, частково зруйновано 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На місці працюють всі необхідні служби.
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