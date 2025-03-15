У Канаді переглянуть закупівлю американських винищувачів F-35

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні звернувся до міністра оборони Білла Блера з проханням переглянути закупівлю американських винищувачів F-35, щоб з’ясувати, чи існують інші варіанти, "враховуючи мінливе середовище".

Як пише АР, про це заявив у суботу речник Блера.

Карні попросив Блера співпрацювати з військовими, "щоб визначити, чи контракт на F-35 є найкращою інвестицією для Канади, і чи існують інші варіанти, які могли б краще задовольнити потреби".

Однак прессекретар міністерства оборони країни Лоран де Казанов заявив, що контракт на придбання F-35 від американського військового підрядника Lockheed Martin наразі залишається в силі, а Канада взяла на себе юридичне зобов’язання виділити кошти на перші 16 літаків. Два роки тому Канада погодилася купити 88 F-35.

Уряд Канади виділив близько 19 мільярдів канадських доларів (13 мільярдів доларів США) на придбання F-35. Це є найбільшою інвестицією в Королівські ВПС за понад 30 років. Очікується, що повний життєвий цикл програми коштуватиме 70 мільярдів канадських доларів.

Представник Lockheed Martin сказав, що компанія цінує свою "сильну історію" з Королівськими ВПС Канади та сказав, що "питання щодо закупівель Канадою F-35 найкраще вирішувати урядам Канади та США".

Угоду про купівлю 88 літаків уклали в 2023 році, коли колишній прем’єр-міністр Джастін Трюдо збирався зустрітися з колишнім президентом США Джо Байденом.

Перед цим уряд Канади заявив, що Lockheed Martin вважається найкращим учасником тендеру на нові винищувачі, які замінять застарілі F-18, вирішивши відмовитися від Boeing Super Hornet і шведського Saab Gripen. У пропозиції шведського Saab передбачалося, що складання та технічне обслуговування відбуватиметься в Канаді.