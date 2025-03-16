ЗМІ: Трамп посилається на "Акт про іноземних ворогів" 1798 року для прискорення депортацій

Раніше закон використовували проти мігрантів з держав, проти яких США вели війну.

Президент США Дональд Трамп посилається на закон від 1798 року, щоб прискорити депортації під назвою "Акт про іноземних ворогів" (the Alien Enemies Act). Раніше цей акт застосовувався лише під час воєнного стану.

Про це повідомляє Assosiated Press.

Президент США Дональд Трамп посилався на закон від 1798 року для прискорення депортацій мігрантів із США за нібито участь у венесуельському бандитському угрупованні Трен-де-Арагуа. 15 березня федеральний суддя заборонив адміністрації Трампа здійснювати депортації згідно з цим законом.

Зараз ті мігранти, які вже знаходились у списках на депортацію, залишаються у США під вартою уряду. Літаки, які вже були у повітрі, отримали наказ повертатись у США.

Рішення було прийнято через кілька годин після того, як Трамп заявив, що венесуельська банда Tren de Aragua вторглася в Сполучені Штати, і посилався на "Акт про іноземних ворогів" 1798 року. Раніше цей акт використовувався лише тричі, під час війни. Востаннє його застосували під час Другої світової війни, коли для ув'язнення німців та італійців, а також для масової депортації японців.

Дональд Трамп стверджував, що США знаходяться "у стані війни" зі злочинним угрупованням у своїй заяві до суду, яку адміністрація надала на вимогу судді обґрунтувати використання закону.

"Результатом є гібридна злочинна держава, яка здійснює вторгнення та грабіжницьке вторгнення в Сполучені Штати, і яка становить значну небезпеку для Сполучених Штатів", — йдеться у заяві Трампа.

Суддя Боасберг в обґрунтуванні свого рішення пояснив, що раніше закон використовували проти мігрантів з держав, проти яких США вели війну. Адміністрація Трампа не може використовувати закон про іноземних ворогів проти злочинних угруповань.

Адміністрація Трампа оскаржуватиме рішення федерального суду.