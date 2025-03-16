Умєров: якщо Росія хоче завершити війну, вона повинна погодитися на пропозицію США

Якщо Росія хоче завершити війну, вона повинна прийняти пропозицію США.
Таку думку озвучив в етері телеканалу FOX News міністр оборони України Рустем Умєров.
Умєров сказав, що українська сторона підтримує мирні ініціативи Штатів і що «зараз м’яч на боці Росії, а ми продовжуємо проводити заплановані оборонні операції».
Глава Міноборони зазначив, що «ми довіряємо американському народу та американській адміністрації», а переговори між США та Росією – це «процес, про який нас скоро поінформують».
«Але на даний момент, як ми вже зазначили, все залежить від Росії. Якщо вони хочуть завершити цю війну, вони повинні безумовно погодитися на пропозиції США», - додав Умєров.
Міністр наголосив, що головна мета - це захист української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. І для цього нашій державі «потрібні Сполучені Штати поруч».
«Ми поділяємо спільні цінності та національні інтереси. І на цьому етапі ми сподіваємося, що всі дипломатичні зусилля американської адміністрації будуть успішними. Ми повністю підтримуємо ці ініціативи», - наголосив Умєров.
Також міністр сказав, що "наше прагнення – стати частиною Європейського Союзу та НАТО, і ми воюємо за це".
"Ми маємо багато спільного з американським народом і хочемо наголосити, що ми – друзі та партнери. Ми хочемо бачити США поряд із нами", - повторив Умєров.
- 11 березня у Джидді відбулася зустріч української і американської делегацій. За підсумками Україна погодилася на пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
- Подробиці переговорів читайте в матеріалі "Україна і США "зробили кроки до відновлення надійного миру". Хід за Росією".