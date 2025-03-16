Умєров: якщо Росія хоче завершити війну, вона повинна погодитися на пропозицію США

Міністр наголосив, що США потрібні Україні для захисту її суверенітету.

Якщо Росія хоче завершити війну, вона повинна прийняти пропозицію США.

Таку думку озвучив в етері телеканалу FOX News міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров сказав, що українська сторона підтримує мирні ініціативи Штатів і що «зараз м’яч на боці Росії, а ми продовжуємо проводити заплановані оборонні операції».

Глава Міноборони зазначив, що «ми довіряємо американському народу та американській адміністрації», а переговори між США та Росією – це «процес, про який нас скоро поінформують».

«Але на даний момент, як ми вже зазначили, все залежить від Росії. Якщо вони хочуть завершити цю війну, вони повинні безумовно погодитися на пропозиції США», - додав Умєров.

Міністр наголосив, що головна мета - це захист української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. І для цього нашій державі «потрібні Сполучені Штати поруч».

«Ми поділяємо спільні цінності та національні інтереси. І на цьому етапі ми сподіваємося, що всі дипломатичні зусилля американської адміністрації будуть успішними. Ми повністю підтримуємо ці ініціативи», - наголосив Умєров.

Також міністр сказав, що "наше прагнення – стати частиною Європейського Союзу та НАТО, і ми воюємо за це".

"Ми маємо багато спільного з американським народом і хочемо наголосити, що ми – друзі та партнери. Ми хочемо бачити США поряд із нами", - повторив Умєров.