​Радник Трампа припустив, що Україна може віддати території в обмін на гарантії безпеки

Майбутня угода про закінчення війни в Україні може передбачати втрату українських територій в обмін на «майбутні гарантії безпеки».
Таке припущення зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, передає «Європейська правда» з посиланням на ABC News.
На запитання про рамки угоди і чи втрати Україна частину своїх територій, які РФ заселила своїми людьми, Волц сказав, що йдеться про елементи майбутньої угоди, які обговорювали у 2022 році «і навіть раніше».
«Ітиметься про свого роду «територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України», – сказав радник.
Волц про гарантії безпеки не уточнив, але вкотре нагадав позицію американського президента Дональда Трампа, що вступ України в НАТО є «дуже малоймовірним».
Щодо повернення окупованих територій, то радник Трампа заявив, що «ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це».
«Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?» – сказав Волц і почав критикувати адміністрацію Джо Байдена, яка нібито призводила до «нескінченних бойових дій» та збільшувала ризик «Третьої світової війни».
«Тому ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, човниковій дипломатії, шляхом непрямих переговорів», – сказав Волц.
- На переговорах зі США у Саудівській Аравії Україна представила адміністрації Трампа «червоні лінії». Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.