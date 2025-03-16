​Радник Трампа припустив, що Україна може віддати території в обмін на гарантії безпеки

Волц не уточнив, що мається на увазі під цими гарантіями. Зате нагадав про «малоймовірний» ступ нашої держав до НАТО.

Майбутня угода про закінчення війни в Україні може передбачати втрату українських територій в обмін на «майбутні гарантії безпеки».

Таке припущення зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, передає «Європейська правда» з посиланням на ABC News.

На запитання про рамки угоди і чи втрати Україна частину своїх територій, які РФ заселила своїми людьми, Волц сказав, що йдеться про елементи майбутньої угоди, які обговорювали у 2022 році «і навіть раніше».

«Ітиметься про свого роду «територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України», – сказав радник.

Волц про гарантії безпеки не уточнив, але вкотре нагадав позицію американського президента Дональда Трампа, що вступ України в НАТО є «дуже малоймовірним».

Щодо повернення окупованих територій, то радник Трампа заявив, що «ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це».

«Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?» – сказав Волц і почав критикувати адміністрацію Джо Байдена, яка нібито призводила до «нескінченних бойових дій» та збільшувала ризик «Третьої світової війни».

«Тому ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, човниковій дипломатії, шляхом непрямих переговорів», – сказав Волц.