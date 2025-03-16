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ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ

Під завалами опинилось багато кадирівців.

ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР
Фото: Сайт президента

Сили оборони України успішно уразили місце базування «ахматівців» у Брянській області Росії.

Це підтвердили дані перехопленої розмови ворогів, які оприлюднило Головне управління розвідки.

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За словами росіянки, під завалами опинилось багато кадирівців.

«Шістьох привезли поранених, двоє тяжких із крововтратою... Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, тільки в бронежилеті був хлопчик. Чеченці переважно такі молоденькі взагалі. Найстаршому, напевно, 41 рік», - йдеться у перехопленні.

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