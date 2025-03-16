ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ

Під завалами опинилось багато кадирівців.

Сили оборони України успішно уразили місце базування «ахматівців» у Брянській області Росії.

Це підтвердили дані перехопленої розмови ворогів, які оприлюднило Головне управління розвідки.

За словами росіянки, під завалами опинилось багато кадирівців.

«Шістьох привезли поранених, двоє тяжких із крововтратою... Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, тільки в бронежилеті був хлопчик. Чеченці переважно такі молоденькі взагалі. Найстаршому, напевно, 41 рік», - йдеться у перехопленні.