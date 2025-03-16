Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 99 від початку доби

Станом на 22.00 16 березня на фронті відбулися 99 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти завдали одного ракетног та 64 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення наразі триває. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев’яти ворожих атак.

На Лиманському російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Новомихайлівки і Нового. Три боєзіткнення тривають.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському ворог тричі штурмував позиції наших захисників в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. Сили оборони відбили дві атаки загарбників, триває бій.

14 разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають три боєзіткнення.

На Покровському від початку доби окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Наші захисники зупинили 14 штурмових дій, на даний час точиться бій. Авіаудару КАБами зазнав Покровськ. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 - безповоротно. Також українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, два засоби супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА. До того ж, пошкодили танк, міномет, мотоцикл та один автомобіль росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

На Гуляйпільському загарбник атакував в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони відбили всі шість атак окупантів. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівки, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко.

На Оріхівському агресор шість разів атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Жереб’янки. Бої продовжуються в трьох локаціях. Авіаудару зазнала Комишуваха.

На Придніпровському ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці.

На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, також здійснив 247 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.