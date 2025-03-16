Новий прем’єр Канади обговорив із президенткою Єврокомісії торговельні відносини з ЄС

Новий глава канадського уряду Марк Карні провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Карні на своїй сторінці у соцмережі Х назвав розмову «чудовою». Лідери говорили про майбутнє торговельних відносин між Канадою та ЄС.

«Канада та Європа — сильні й надійні партнери. У світі, що змінюється, це має більше значення, ніж будь-коли. Ми готові разом відкривати нові трансатлантичні бізнес-можливості», - заявив прем’єр-міністр.