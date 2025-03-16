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Новий прем’єр Канади обговорив із президенткою Єврокомісії торговельні відносини з ЄС

«Ми готові разом відкривати нові трансатлантичні бізнес-можливості», - заявив Карні.

Новий прем’єр Канади обговорив із президенткою Єврокомісії торговельні відносини з ЄС
Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Новий глава канадського уряду Марк Карні провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Карні на своїй сторінці у соцмережі Х назвав розмову «чудовою». Лідери говорили про майбутнє торговельних відносин між Канадою та ЄС.

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«Канада та Європа — сильні й надійні партнери. У світі, що змінюється, це має більше значення, ніж будь-коли. Ми готові разом відкривати нові трансатлантичні бізнес-можливості», - заявив прем’єр-міністр.

  • Як відомо, Канада зараз переживає торговельну війну зі США – спершу президент Штатів Дональд  Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
  • У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
  • Тоді Онтаріо ввело мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. 
  • Опісля Трамп анонсував нові мита проти Канади. Зокрема, президент розпорядився ввести додатковий 25% тариф - до 50% - на всю сталь і алюміній з Канади. Зміни стануть чинними 12 березня.
  • У результаті Онтаріо оголосило, що призупиняє введення мит. А згодом Канада оголосила про нові торговельні мита на американські товари вартістю близько $21 мільярда доларів у відповідь на введення Трампом універсальних мит на сталь і алюміній.
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