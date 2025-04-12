Німеччина готується до переозброєння армії, бо Росія може напасти на одну з країн НАТО у 2029 році

Генінспектор Бундесверу покладається при цьому на лояльність США до НАТО.

Росія може розпочати широкомасштабний напад на одну з країн НАТО у 2029 році. Саме цей рік є орієнтиром для переозброєння збройних сил Німеччини.

Таку заяву зробив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє «Європейська правда».

«Наша мета – 2029 рік; ми повинні бути готовими до цього часу», — зазначив Броєр.

За його словами, наразі головне завдання — максимально швидко забезпечити бойову готовність військ. Для цього планують використовувати всі доступні засоби, зокрема, закупівлі на ринку озброєнь як у Європі, так і в США.

Генінспектор також наголосив, що зберігає довіру до лояльності Сполучених Штатів до НАТО навіть після повернення Дональда Трампа на посаду президента.

Броєр заявив, що бачить «чітку загрозу з боку Росії». За його даними, чисельність російської армії у 2025 році сягне 1,5 мільйона військових — удвічі більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються – це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами», — сказав генеральний інспектор.

За оцінкою генерала, у 2029 році Росія матиме спроможність до масштабної атаки звичайними озброєннями на території країн НАТО. Він також вважає, що метою Кремля є послаблення Альянсу та дискредитація західної моделі суспільства.