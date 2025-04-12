Від мит Трампа звільнили імпортовані смартфони і комп'ютери

До списку продукції також увійшли напівпровідники та мікрочіпи.

Імпортована до США електроніка, зокрема смартфони, комп’ютерні монітори та різні електронні комплектуючі, звільнена від дії відповідних мит, запроваджених Дональдом Трампом, передає CNN.

За інформацією американських митників і прикордонників, звільнення від мит поширюється на товари, ввезені до США або вивезені зі складів не раніше 5 квітня.

Рішення ухвалили після того, як адміністрація Трампа запровадила базову тарифну ставку у 145% на китайські товари, що імпортуються до США. Такі тарифи можуть суттєво вплинути на великі технологічні компанії, зокрема, Apple, яка виробляє iPhone та іншу продукцію в Китаї.

За даними Wedbush Securities, приблизно 90% виробництва та складання iPhone здійснюється саме на китайських потужностях. Аналітики Counterpoint Research, які відстежують глобальні поставки смартфонів, оцінили, що запаси Apple у США вистачить на шість тижнів. Після цього, ймовірно, зростуть ціни.

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One 11 квітня Дональд Трамп заявив, що окремі категорії продукції можуть бути виключені з-під дії мит.

До списку звільненої продукції також увійшли напівпровідники та мікрочіпи, значна частина виробництва яких зосереджена на заводах в Азії через нижчу собівартість. За оцінками, це рішення може підтримати великі азійські компанії, зокрема Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), південнокорейські Samsung і SK Hynix.