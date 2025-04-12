Від мит Трампа звільнили імпортовані смартфони і комп'ютери

Імпортована до США електроніка, зокрема смартфони, комп’ютерні монітори та різні електронні комплектуючі, звільнена від дії відповідних мит, запроваджених Дональдом Трампом, передає CNN.
За інформацією американських митників і прикордонників, звільнення від мит поширюється на товари, ввезені до США або вивезені зі складів не раніше 5 квітня.
Рішення ухвалили після того, як адміністрація Трампа запровадила базову тарифну ставку у 145% на китайські товари, що імпортуються до США. Такі тарифи можуть суттєво вплинути на великі технологічні компанії, зокрема, Apple, яка виробляє iPhone та іншу продукцію в Китаї.
За даними Wedbush Securities, приблизно 90% виробництва та складання iPhone здійснюється саме на китайських потужностях. Аналітики Counterpoint Research, які відстежують глобальні поставки смартфонів, оцінили, що запаси Apple у США вистачить на шість тижнів. Після цього, ймовірно, зростуть ціни.
Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One 11 квітня Дональд Трамп заявив, що окремі категорії продукції можуть бути виключені з-під дії мит.
До списку звільненої продукції також увійшли напівпровідники та мікрочіпи, значна частина виробництва яких зосереджена на заводах в Азії через нижчу собівартість. За оцінками, це рішення може підтримати великі азійські компанії, зокрема Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), південнокорейські Samsung і SK Hynix.
- Китай з 12 квітня підвищує мита на всі американські товари з 84% до 125%.
- Це відповідь на дії Трампа, який спершу розпорядився ввести мита на китайський імпорт у розмірі 145%.