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Frontex: нелегальна міграція до ЄС за рік скоротилася на 31%

Найбільше зниження – на так званому балканському маршруті – на 64%.

Frontex: нелегальна міграція до ЄС за рік скоротилася на 31%
Ілюстративне фото: мігранти
Фото: Reuters

З січня до березня кордони країн Європейського союзу нелегально перетнули близько 33 600 осіб. Це приблизно на 31% менше, ніж за аналогічний період минулого року, передає DW із посиланням на дані Агентства ЄС з охорони кордонів Frontex.

Згідно з аналізом агентства, яке стежить за кордонами за допомогою поліцейських, літаків та супутників, кількість біженців на всіх відомих маршрутах до Євросоюзу знижується. 

Найбільше зниження – на так званому балканському маршруті – на 64%. 

Значно менше людей переправилося через Середземне море: на маршруті з Північної Африки до Іспанії їх стало на 18% менше, а на маршруті до Італії – на 26%.

Це пов'язують, серед іншого, з жорсткими заходами, які вживають деякі країни Північної Африки. Наприклад, після того, як ЄС уклав міграційну угоду з Тунісом, ця країна не дозволяє судам із біженцями залишати своє узбережжя.

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