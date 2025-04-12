Збройні сили Німеччини планують розробити аналог Starlink до 2029 року

Міністерство оборони Німеччини має намір розробити власну систему супутників, яка стане аналогом Starlink Ілона Маска, передає DW із посиланням на газету Handelsblatt. Втім плани підтвердив і представник Бундесверу (Збройні сили Німеччини).

За інформацією газети, до 2029 року планується запустити як мінімум одне супутникове угруповання – мережу з кількох сотень супутників, які разом виконують певне завдання.

Німеччина у сферах зв'язку, зчитування та аналізу сигналів, а також спостереження за Землею довгі роки покладалася на партнерів – насамперед на США.

Тепер же ФРН прагне "терміново" стати у питанні супутників незалежнішими, хоча ще у вересні, як зазначає Handelsblatt, такі плани у Міноборони не обговорювалися. Серед причин – розмови про можливу відмову Маска фінансувати Starlink для України, а також обмежена можливість використання у військових цілях ЄС угруповання супутників Iris2, що розробляється до 2030 року.

За інформацією трьох джерел газети в індустрії, замовлення розробки аналогу Starlink Бундесвер збирається передати в першу чергу німецьким компаніям. Чотири джерела газети вказують, що міністерство вже веде переговори з Isar Aerospace, RFA та Hyimpulse. При цьому Німеччина готова співпрацювати з іншими європейськими країнами.

У Міністерстві оборони Німеччини у відповідь на запит Handelsblatt підтвердили розробку проєкту, але "з міркувань нацбезпеки" не стали розкривати деталі про витрати та технічні подробиці.

"Ми досліджуємо різні варіанти можливої системи супутників, щоб задовольнити зростаючу потребу у розвідці у космосі силами держави", – заявили в Бундесвері.

До 2029 року на орбіту можна буде вивести лише 100-150 супутників, вважає Андреас Кнопп, професор факультету електротехніки та інформаційних технологій Мюнхенського університету бундесверу. За оцінкою експертів, вартість лише одного такого проєкту може сягати 10 мільярдів євро.