ЗМІ: нового канцлера Німеччини оберуть 6 травня

Консерватори та їхні партнери із лівоцентристської СДПН погодили дату.

У Німеччині визначилися з датою обрання канцлера, пише Reuters із посиланням на джерела.

Лідер консервативної ХДС Фрідріх Мерц очолить уряд 6 травня. Консерватори та їхні партнери із лівоцентристської СДПН раніше погодили дату.

Наприкінці квітня політсили мають проголосувати за коаліційну угоду, і тоді стануть відомими імена міністрів нового уряду, пише n-tv.