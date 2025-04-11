ЗМІ: нового канцлера Німеччини оберуть 6 травня

У Німеччині визначилися з датою обрання канцлера, пише Reuters із посиланням на джерела.
Лідер консервативної ХДС Фрідріх Мерц очолить уряд 6 травня. Консерватори та їхні партнери із лівоцентристської СДПН раніше погодили дату.
Наприкінці квітня політсили мають проголосувати за коаліційну угоду, і тоді стануть відомими імена міністрів нового уряду, пише n-tv.
- 9 квітня стало відомо, що консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду після тижнів переговорів.