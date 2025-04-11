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ЗМІ: нового канцлера Німеччини оберуть 6 травня

Консерватори та їхні партнери із лівоцентристської СДПН погодили дату.

ЗМІ: нового канцлера Німеччини оберуть 6 травня
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

У Німеччині визначилися з датою обрання канцлера, пише Reuters із посиланням на джерела.

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Лідер консервативної ХДС Фрідріх Мерц очолить уряд 6 травня. Консерватори та їхні партнери із лівоцентристської СДПН раніше погодили дату.

Наприкінці квітня політсили мають проголосувати за коаліційну угоду, і тоді стануть відомими імена міністрів нового уряду, пише n-tv.

  • 9 квітня стало відомо, що консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду після тижнів переговорів.
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