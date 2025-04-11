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Reuters: сенат США погодив генерала Кейна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів

Перед голосуванням за підтвердження Сенат схвалив повернення Кейна на військову службу.

Reuters: сенат США погодив генерала Кейна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів
Ден Кейн
Фото: Wikipedia

Сенат Конгресу США схвалив призначення генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил у відставці Дена Кейна на посаду голови американського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Про це пише Reuters.

Сенат проголосував 60 проти 25 за затвердження Кейна на цю посаду. Він отримав значну підтримку як від однопартійців президента США Дональда Трампа, так і від демократів.

Перед голосуванням за підтвердження Сенат схвалив повернення Кейна на військову службу в чині генерал-майора, оскільки Кейн пішов у відставку минулого року.

Цього кроку вимагало законодавство, згідно з яким голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США повинен бути чинним військовим.

Ден Кейн – пілот F-16 у відставці, який, на відміну від багатьох попередників, не був начальником бойового підрозділу або будь-якого роду військ. З 2009 по 2016 рік він служив у Національній гвардії, а також був підприємцем та інвестором.

  • 22 лютого Піт Гегсет і Дональд Трамп звільнили ключових командувачів американської армії, ідеться про голову Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону Брауна.
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