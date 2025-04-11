Україна разом із партнерами працює над досягненням повного припинення вогню, – Андрій Єрмак

Фото: Олександр Ратушняк Заступник керівника ОПУ Павло Паліса, керівник ОПУ Андрій Єрмак та шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Україна спільно з країнами-партнерами прагне досягти повного та безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив під час зустрічі «Клубу LB.ua». На заході також були присутні заступники очільника Офісу Глави держави Павло Паліса та Ігор Жовква.

«Про “енергетичне перемир’я” після Кривого Рогу якось навіть говорити складно. Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові», – зазначив він.

Фото: Олександр Ратушняк Керівник ОПУ Андрій Єрмак

За словами Андрія Єрмака, 30 днів достатньо для того, щоб зрозуміти, чи насправді працює припинення вогню. Також Україна наполягає на ще одному дуже важливому пункті – гуманітарному треку. Ідеться про звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених українських дітей.

Андрій Єрмак також зазначив, що вже відбувається поступова зміна ставлення у тих представників США, які вважали, що з Росією можна знайти компроміс. Адже американські партнери бачать, як держава-агресорка порушує досягнуті домовленості. Саме тому так важливо продовжувати тиск на РФ, зокрема санкційний.

Керівник Офісу Президента відзначив одностайну позицію європейських країн щодо цього питання на нещодавній зустрічі лідерів у Парижі. Під час спілкування йшлося про те, що для гарантування власної безпеки Україна насамперед має покладатися на спроможність власної армії та вітчизняне оборонне виробництво.

«Найбільш дієві гарантії безпеки для України – це сучасні Сили оборони з високим ступенем готовності, які гарантують неповторення 24 лютого 2022 року, які за своїми бойовими можливостями виключають агресію проти України», – наголосив Павло Паліса.

Фото: ОПУ Заступник керівника ОПУ Павло Паліса

Також тривають консультації щодо можливості розміщення іноземного контингенту на території України. За словами заступника керівника Офісу Президента, наша держава запропонувала відповідний план європейським партнерам, які проводять його оцінку з військового погляду та відповідні консультації в політичній площині.

Клуб LB.ua – це серія закритих заходів за участі політиків, державних діячів, бізнесменів, журналістів, експертів, дипломатів, що проходять у неформальній та дружній атмосфері з дотриманням правил Chatham House. Проводиться спільно з Фондом Фрідріха Еберта з 2019 року. Зазвичай усі матеріали з Клубу не підлягають оприлюдненню. Але за цей час видання зробило виняток двічі: вперше - опублікувавши промову предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, і нині - з огляду на те, що частина останнього засідання проходила в форматі публічного інтерв’ю голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Павла Паліси і на важливість тематики (переговори щодо встановлення миру), це інтерв’ю незабаром буде опубліковане на LB.ua.