Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі.

Про це повідомляє МЗС України.

«Анталійський дипломатичний форум – чудова можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків та присутності. Сьогодні ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром”, – заявив Сибіга.

Він зазначив, що сторони також обговорили шляхи розвитку співпраці.

«Україна надавала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України" і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку. Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив глава МЗС України.