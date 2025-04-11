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Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі

Андрій Сибіга окремо відзначив підтримку з боку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі
Андрій Сибіга й Алі Мохамед Омар
Фото: МЗС України

Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі.

Про це повідомляє МЗС України. 

«Анталійський дипломатичний форум – чудова можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків та присутності. Сьогодні ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром”, – заявив Сибіга.

Він зазначив, що сторони також обговорили шляхи розвитку співпраці.

«Україна надавала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України" і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку. Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив глава МЗС України.

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