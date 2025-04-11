Головне за ніч та ранок п'ятниці, 11 квітня: майже 150 боєзіткнень, наслідки удару по Дніпру, "Рамштайн" у Брюсселі

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, візит принца Гаррі до Львова.

Ліквідація пожежі на місці удару по Дніпру

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену вчорашнім ворожим ударом по Дніпру. Площа займання становила 6000 квадратних метрів.

Унаслідок атаки убита одна людина, поранених дев'ятеро. Над ліквідацією пожежі працювали і вночі. "На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки", – зазначили в ДСНС.

У Брюсселі сьогодні відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України, також відома як формат "Рамштайн". Місцем проведення заходу стала штаб-квартира НАТО, передає BBC.

Американський міністр оборони Піт Гегсет бере участь віртуально. Раніше повідомляли, що Штати можуть узагалі проігнорувати 27-е засідання, хоча, як відомо, саме ця країна була лідеркою формату.

Також віртуально присутній президент України Володимир Зеленський.

Головуючими сьогодні є міністри оборони двох країн: Великої Британії (Джон Гілі) та Німеччини (Борис Пісторіус).

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень, найбільше - на Торецькому (22) і Покровському (53) напрямках.

На Курщині минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1210 окупантів. Росія вже втратила в Україні 930210 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

За минулу добу Росія вдарила по місту Дніпро балістичною ракетою із Ростовської області та атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Унаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб, відповівши таким чином на тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами.

"Сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно. Росія відмовилася погоджуватися, натомість висунула умови та вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення", - написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Це були відповіді Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції, продовження терору. Вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для просування справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери", - додав міністр.

Сибіга підкреслив, що Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни.

За повідомленням видання The Telegraph, молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ Гаррі став другим представником монаршої родини, який за час повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну.

Принц завітав до львівської ортопедичної клініки Superhumans Center, де проходять лікування та реабілітацію поранені військовослужбовці й цивільні. На світлинах, які отримали журналісти, Гаррі спілкується з українськими ветеранами.

Приїзд Гаррі, на відміну від минулорічного візиту герцогині Единбурзької Софії, не було анонсовано, а ЗМІ дізналися про нього вже після того, як принц залишив територію України.

Гаррі добровільно відмовився від виконання обов'язків члена британської королівської родини, але активно займається благодійною діяльністю та особливо опікується питанням ветеранів. Саме йому належить ідея організації Ігор Нескорених - міжнародних змагань серед військовослужбовців, які зазнали поранень під час служби.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план взяття під контроль Гренландії, повідомляє NYT з посиланням на джерела.

План взяття Гренландії під контроль обговорювався на кількох засіданнях Ради національної безпеки США, він охоплює низку міністерств, яким вже надіслали конкретні інструкції.

Зазначається, що цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США. Втім, силовий сценарій захоплення Гренландії нібито ніколи серйозно не розглядали.

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