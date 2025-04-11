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На Буковині сім’я отруїлася чадним газом, четверо людей в реанімації

До Сторожинецької лікарні госпіталізували двох дітей 9 і 11 років, а також їхніх матір і батька.

На Буковині сім’я отруїлася чадним газом, четверо людей в реанімації
Фото: ДСНС

На Буковині сім’я отруїлася чадним газом, четверо людей в реанімації.

Як повідомляє ДСНС, до Сторожинецької лікарні госпіталізували двох дітей 9 і 11 років, а також їхніх матір і батька. Причина - отруєння чадним газом через несправність вентиляції та газового котла.

Рятувальники нагадують: чадний газ - невидимий, без запаху, але смертельно небезпечний. 

Регулярно перевіряйте димоходи, вентиляційні канали й справність газових приладів. 

Встановлюйте сигналізатори чадного газу — вони можуть врятувати життя!

При перших симптомах отруєння - головний біль, нудота, запаморочення, утруднене дихання - негайно звертайтесь до лікаря!

Фото: ДСНС

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