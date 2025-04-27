Трамп на 100-й день нового терміну має найнижчий рейтинг серед президентів США за 80 років

Американський президент Дональд Трамп на 100-й день свого нового терміну має найнижчий рейтинг схвалення роботи серед усіх президентів США за останні 80 років.

Про це пише Укрінформ з посиланням на нове опитування ABC/Washington Post, проведене компанією Langer Research Associates за підтримки Ipsos.

Рейтинг схвалення роботи Трампа знизився із 45% у лютому до 39% зараз. Він майже відповідає середньому показнику республіканця (40%) за перший термін. Нинішній рівень підтримки ‒ найнижчий за підсумками 100 днів роботи, починаючи з часів президента Гаррі Трумена.

Зокрема, 39% респондентів сказали, що вони схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 55% сказали, що не схвалюють.

Згідно з іншим показником, 83% республіканців заявили, що схвалюють роботу Трампа на посаді, тоді як 93% демократів і 60% незалежних заявили, що не схвалюють.

Серед людей, які проголосували за нього в листопаді, лише 6% сказали, що тепер шкодують про це, тоді як 94% сказали, що це було правильним рішенням.

Найбільш загрозливим для Трампа, з огляду на його обіцянку економічного зростання, є рівень негативних поглядів на економіку: 72% заявили, що вважають дуже ймовірним або скоріше ймовірним, що його економічна політика спричинить рецесію в короткостроковій перспективі. Також 73% сказали, що економіка перебуває в поганому стані, 53% сказали, що вона погіршилася з моменту вступу Трампа на посаду.

Щодо глобальних мит, то 64% опитаних сказали, що не схвалюють їх запровадження; щодо економіки в цілому та відносин США з іншими країнами 61% сказали, що не схвалюють; щодо турботи про інтереси пересічних американців 58% сказали, що не схвалюють; щодо управління федеральним урядом 57% сказали, що не схвалюють роботу Трампа.Також від 49% до 34% респондентів висловили думку, що Трамп швидше послабив, ніж зміцнив лідерство США у світі. Хоча це все ще негативний показник, він кращий ніж результат попередника Джо Байдена (48%-23%) з цього ж питання у 2022 році, зазначається у повідомленні.

46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним. Це схоже на результати опитування, проведеного у січні 2017 року.