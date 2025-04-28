Галущенко: ​Україна готова допомогти Європі з відновленням енергопостачання

"Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова поділитися з європейськими партнерами досвідом відновлення електропостачання для стабілізації енергосистеми після блекауту.

Про це він написав у фейсбуці.

"Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділитися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначив Галущенко.

"Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!", - додав він.

Сьогодні в Іспанії, Португалії та частині південної Франції сталося масштабне відключення електроенергії, яке вплинуло на мільйони людей. Причину відключення наразі не встановлено.