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Галущенко: ​Україна готова допомогти Європі з відновленням енергопостачання

"Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!".

Галущенко: ​Україна готова допомогти Європі з відновленням енергопостачання
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова поділитися з європейськими партнерами досвідом відновлення електропостачання для стабілізації енергосистеми після блекауту.

Про це він написав у фейсбуці.

"Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділитися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначив Галущенко. 

"Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!", - додав він. 

Сьогодні в Іспанії, Португалії та частині південної Франції сталося масштабне відключення електроенергії, яке вплинуло на мільйони людей. Причину відключення наразі не встановлено.

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