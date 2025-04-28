«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У польських горах сталися два смертельні випадки з туристами
У польських горах сталися два смертельні випадки з туристами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаСвіт

​Іспанія оголошує надзвичайний стан через відключення електроенергії

Надзвичайний стан буде застосовано в регіонах, які його запросять.

​Іспанія оголошує надзвичайний стан через відключення електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило сьогодні надзвичайний стан.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталось після загальнонаціонального відключення електроенергії, яке торкнулося більшої частини Піренейського півострова.

МВС Іспанії додало, що надзвичайний стан буде застосовано в регіонах, які його запросять.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду з проханням взяти на себе забезпечення громадського порядку та деякі інші функції.

  • У великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.

  • Президент Європейської ради Антоніу Кошта перебуває на зв’язку з прем’єр-міністрами Португалії та Іспанії Луїшем Монтенегру та Педро Санчесом щодо перебоїв із електрикою і не вбачає ознак хакерської атаки.

  • Міністр закордонних справ України запропонував допомогу постраждалим від сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі країнам.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies