​Іспанія оголошує надзвичайний стан через відключення електроенергії

Надзвичайний стан буде застосовано в регіонах, які його запросять.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило сьогодні надзвичайний стан.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталось після загальнонаціонального відключення електроенергії, яке торкнулося більшої частини Піренейського півострова.

МВС Іспанії додало, що надзвичайний стан буде застосовано в регіонах, які його запросять.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду з проханням взяти на себе забезпечення громадського порядку та деякі інші функції.