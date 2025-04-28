​Іспанія оголошує надзвичайний стан через відключення електроенергії

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило сьогодні надзвичайний стан.
Про це повідомляє Reuters.
Це сталось після загальнонаціонального відключення електроенергії, яке торкнулося більшої частини Піренейського півострова.
МВС Іспанії додало, що надзвичайний стан буде застосовано в регіонах, які його запросять.
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