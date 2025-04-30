Двох громадян України затримали в США за "незаконне голосування"

Йдеться про вибори президента США у 2024 році.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила про затримання двох громадян України.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну й порушите наші закони — ви зіткнетеся з наслідками", — повідомила вона.

Міністерка внутрішньої безпеки уточнила, що українців підозрюють у "незаконном голосуванні"

на виборах президента США у 2024 році. Їх затримали у співпраці з Департаментом ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, та Міграційною та митною правоохоронною службою США.

Втім, Крісті Ноем не розкрила подробиць затримання та того, у чому саме звинувачують українців.