Двох громадян України затримали в США за "незаконне голосування"

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила про затримання двох громадян України.
"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну й порушите наші закони — ви зіткнетеся з наслідками", — повідомила вона.
Міністерка внутрішньої безпеки уточнила, що українців підозрюють у "незаконном голосуванні"
на виборах президента США у 2024 році. Їх затримали у співпраці з Департаментом ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, та Міграційною та митною правоохоронною службою США.
Втім, Крісті Ноем не розкрила подробиць затримання та того, у чому саме звинувачують українців.
In partnership with @DOGE, @ICEgov arrested two Ukrainian nationals for illegally VOTING in the 2024 election.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 29, 2025
Under President Donald Trump, if you come to our country and break our laws, you will face the consequences.