Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді

На парламентських виборах у Канаді настав час підрахунку голосів: дільниці по всій країні вже зачинено, поступово стають відомі імена переможців у округах.

Як пише The Guardian, національний мовник CBC, спираючись на результати попереднього підрахунку, прогнозує перемогу Ліберальної партії чинного прем'єра Марка Карні, яка, ймовірно, зможе самостійно сформувати уряд. Питання більшості поки залишається відкритим.

Успіху керівної політсили посприяв провал двох партій, які могли завадити лібералам: значно нижчі результати, аніж на попередніх виборах 2021 року, демонструють "ліві" з Нової демократичної партії та блок Quebecois, який традиційно виступає за відокремлення франкомовного регіону.

У штабі головної опозиційної партії - консерваторів - панує розчарування: ще кілька місяців тому П'єр Полієв та його політична сила мали всі шанси перервати серію перемог лібералів, але погрози з боку Дональда Трампа і тарифна війна сприяли стрімкому зростанню рейтингу влади.