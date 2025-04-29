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ЗМІ: ХАМАС та Ізраїль близькі до прориву у переговорах про перемир'я

Залишилося узгодити деякі суперечливі моменти.

ЗМІ: ХАМАС та Ізраїль близькі до прориву у переговорах про перемир'я
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Reuters, на перемовинах у єгипетському Каїрі щодо війни у Смузі Гази сторони "наблизилися до значного прориву" - про це повідомляють два джерела, яким відомо про хід переговорів.

ХАМАС та Ізраїль нібито домовилися про довготривале припинення вогню, але триває обговорення деталей та умов, серед яких одним із найбільш суперечливих питань залишається роззброєння палестинського угруповання.

Офіційно ані ХАМАС, ані Ізраїль не підтвердили прогрес у перемовинах. Відомо, що у понеділок мала відбутися зустріч голови ізраїльської делегації, міністра стратегічних справ Рона Дермера та очільника єгипетської розвідки генерала Хассана Махмуда Рашана. Єгипет і Катар, які виступають посередниками між сторонами, також поки утрималися від коментарів.

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